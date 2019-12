Gat in begroting 2,3 miljard groter dan voorzien

“Slecht rekenwerk van de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt. Hij heeft de opbrengst van de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting verkeerd ingeschat.” Dat geeft SP.A-Kamerlid Joris Vandenbroucke als verklaring voor de tegenvallende belastinginkomsten.

Volgens zijn berekeningen komt de federale regering op het einde van dit jaar uit op 2,3 miljard minder belastinginkomsten dan ze zelf heeft begroot. En in de begroting was sowieso al rekening gehouden met een tekort van 7 miljard euro. Vandenbroucke baseert zich daarvoor op de statistieken van de FOD Financiën voor de eerste elf maanden van dit jaar.

Lagere groei en dividenden

De federale overheidsdienst Financiën wil zelf nog geen cijfers geven zolang het jaar niet volledig rond is. Aan de krant De Tijd bevestigt de woordvoerder wel dat de inkomsten sowieso negatiever zullen uitvallen. Hij verwijst daarvoor onder meer naar de lagere economische groei en naar de lagere dividenden, waardoor ook de belastinginkomsten daarop zakken.

Joris Vandenbroucke Kamerlid (SP.A) “Minister Van Overtveldt heeft de opbrengst van de taxshift en de hervorming van de vennootschapsbelasting verkeerd ingeschat”

Deze cijfers zijn nog meer slecht nieuws voor de partijen die nu over een nieuwe federale regering onderhandelen. Eerder had het Monitoringcomité al voorspeld dat de federale overheid afstevent op een tekort van 12 miljard euro in 2024.

SP.A stapt in ieder geval niet in een nieuwe regering als die tekorten de gezinnen zouden treffen, zegt Joris Vandenbroucke. “Als dat leidt tot besparingen in de sociale zekerheid en nieuwe belastingen op de gezinnen, dan zal het zonder SP.A zijn”, aldus het Kamerlid. “De oplossing moet in de eerste plaats van de bedrijven komen.”