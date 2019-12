Jarige buurman rijdt buurvrouw (88) dood

Ze liep rond 9.30 uur netjes op het trottoir, de 88-jarige Marie. Enkele minuten eerder was ze driehonderd meter verder in de straat vertrokken om in Rijkhoven kerstinkopen te doen. Net op dat ogenblik stapte ook een buurman in zijn geparkeerde wagen. Nietsvermoedend zette hij zijn wagen in achteruit om de weg op te draaien. Maar met de achterzijde van zijn wagen reed hij tegen een relatief lage snelheid de wandelende vrouw aan. Getuigen van het ongeval waren er volgens onze informatie niet.

Zwaargewond afgevoerd

De buurman, die net dit weekend zijn veertigste verjaardag te vieren had, ontfermde zich meteen om het slachtoffer, dat hij bovendien persoonlijk kende. Andere buren werden opgeschrikt door geschreeuw.

Toen de hulpdiensten arriveerden, leken de verwondingen van de bejaarde vrouw nog relatief mee te vallen. Na toediening van de eerste zorg werd ze met de ziekenwagen afgevoerd. Haar toestand leek ernstig, maar niet meteen levensbedreigend. De politie bevestigt evenwel dat ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen is overleden.

De twee kenden elkaar

Volgens onze informatie trad het Limburgse parket in eerste instantie niet op, net omdat het om een tragisch ongeval zonder zware verwondingen leek te gaan. Allicht volgt nu alsnog een onderzoek.

De bestuurder zelf bleek bijzonder aangeslagen, net als de familie van het slachtoffer. Beiden wensten zaterdag niet te reageren.