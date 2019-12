Samoa heft noodtoestand op na aanzienlijke daling van gevallen van mazelen

In Samoa heeft de regering de noodtoestand opgeheven. Die werd ingevoerd op de eilandenstaat in de Stille Oceaan na de uitbraak van mazelen. Er zijn steeds minder infecties na een massale vaccinatiecampagne. Momenteel worden nog 45 mensen behandeld voor de besmettelijke ziekte, meldt de regering in een mededeling.

Het aantal nieuwe gevallen is aanzienlijk gedaald in iets minder dan een maand tijd. Terwijl er begin december nog 198 gevallen waren op 24 uur tijd, is dat nu gedaald naar 12 gevallen op 24 uur tijd. Sinds vijf dagen zijn er geen sterfgevallen meer gemeld.

Daarom besloot de regering om de noodtoestand op te heffen. Die werd midden november ingevoerd, wat gepaard ging met verschillende maatregelen. Zo bleven scholen en een universiteit bijvoorbeeld dicht, en mochten mensen jonger dan 19 jaar geen publieke bijeenkomsten bijwonen.

Sinds de uitbraak van de epidemie zijn 81 mensen gestorven aan de ziekte. Van de 1.846 mensen die zijn opgenomen in het ziekenhuis, is 90 procent daar ondertussen ontslagen. Ongeveer 95 procent van de bevolking tussen de 6 maanden tot 60 jaar oud is gevaccineerd.