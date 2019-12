Twee doden bij schietpartij in Texas

Twee personen zijn omgekomen en zeven anderen zijn gewond geraakt bij schietpartij in Houston, in de Amerikaanse staat Texas. Dat melden de autoriteiten zaterdag. De dader schoot vanuit een auto op een plaats waar een muziekclip werd opgenomen.

Onder de gewonden is een persoon in een kritieke toestand, ook de andere slachtoffers zijn opgenomen in het ziekenhuis, meldt sheriff Ed Gonzalez. Hij noemde de schietpartij die plaatsvond in een residentiële wijk een hinderlaag. “Andere voertuigen stonden geparkeerd op de parking en we denken dat de slachtoffers een soort van clip filmden toen ze opeens in een hinderlaag liepen”, verklaarde de sheriff op een persconferentie.

Volgens informatie van de organisatie Gun Violence Archive zijn er sinds het begin van het jaar al 72 doden en 146 gewonden gevallen bij schietpartijen in Texas.

Foto: AP

