Waarom Almaci (Groen) wel een hand geeft aan "gewone Vlaams Belangers", maar niet aan kopstukken Dewinter en Van Grieken

Groen-voorzitster Meyrem Almaci geeft in een gesprek met de krant ‘De Zondag’ toe dat ze “bepaalde kopstukken” van het Vlaams Belang geen hand geeft. Almaci deed haar uitspraken in een dubbelinterview met filmregisseur Jan Verheyen, waarin ze haar treurnis over de “verruwing van het debat” uitdrukt.

“De bagger die ik weer over me heen kreeg. Vaak heel persoonlijk. ‘Vette koe’. ‘Ga terug naar uw land’ ”, zucht Almaci. “Was ik geen politica, dan zou ik stoppen met sociale media, denk ik. Maar weet u wat nóg erger is om zeggen? Soms raakt het mij niet meer. Ik heb in mijn jeugd de ergste dingen meegemaakt. Intimidaties van Vlaams Blok, fysieke bedreigingen, noem maar op. Dat maakt iemand bijna immuun voor die bagger. (even stilte) Ik heb altijd tegen vooroordelen gestreden, tegen hokjesdenken. Wellicht wek ik daarom woede op.”

Desgevraagd ontkent Almaci ook dat ze alle Vlaams Belangers een hand weigert te geven, enkel “bepaalde kopstukken”. “Aan Filip Dewinter bijvoorbeeld, omdat hij mijn overleden vader eens misbruikte in een debat. Of aan Tom Van Grieken, die mijn gezicht gebruikte voor een collage over migratieproblemen. Dat heeft mij héél persoonlijk getroffen. Maar gewone Vlaams Belangers geef ik wél een hand.”