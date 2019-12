STVV stelt Australische coach aan als technisch directeur

STVV heeft de Australische coach Kevin Muscat (46) binnengehaald. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Muscat zal in eerste instantie echter aan de slag gaan als technisch directeur omdat hij niet over het juiste trainersdiploma beschikt. Het is nog afwachten wat die beslissing betekent voor de toekomst van interim-trainer Nicky Hayen.

Muscat was de voorbije zes jaar actief als trainer van Melbourne Victory, die hij in 2014/2015 naar de titel leidde. Hij nam na vorig seizoen afscheid van de club en zat de voorbije zes maanden zonder werk.

Het is nog niet duidelijk wat zijn aanstelling betekent voor de toekomst van interim-trainer Nicky Hayen. Muscat heeft namelijk een Aziatisch trainersdiploma, en dat wordt niet erkend in Europa. Voorlopig gaat hij bij STVV aan de slag als technisch directeur.

Volgens de Australische lokale krant The Herald Sun haalt STVV ook nog een analist uit Australië binnen. Luciano Trani van Perth Glory maakt samen met Muscat de overstap naar België.

250.000 euro schadevergoeding voor vuile tackle

De Australiër torst overigens een stevige reputatie met zich mee vanuit zijn spelerscarrière. Muscat werd meermaals uitgesloten en lang geschorst voor zware overtredingen en tackles waarbij hij - letterlijk - de benen brak van zijn tegenstander.

In 2004 werd hij in Engeland veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 250.000 pond voor de blessure die de carrière van toenmalig Charlton-speler Matt Holmes beëindigde. Het been van Holmes bleek zo toegetakeld dat het op vier verschillende plaatsen geopereerd moest worden. Pittig detail: op de hoorzitting kwam naast voormalig Frans international Christophe Dugarry ook… huidig Anderlecht-jeugdtrainer Craig Bellamy getuigen tegen Muscat, nadat hij hen eerder ook al langdurig geblesseerd had.