Acht jaar nadat hij een van grootste bedragen ooit won, is Euromillions-winnaar Colin Weir overleden

Acht jaar geleden won hij de toen nog grootste jackpot van Euromillions aller tijden. Hij werd zo in een klap wereldberoemd. Nu is Colin Weir op 71-jarige leeftijd overleden na een korte ziekte. Dat hebben zijn advocaten zaterdag bekendgemaakt.

Colin Weir en zijn (inmiddels ex-)vrouw Christine wonnen in 2011 de Euromillions-jackpot van 161 miljoen pond, omgerekend zo’n 185 miljoen euro. Zo kwam hij in een klap op de lijst van de rijkste personen ter wereld terecht.

Samen met zijn vrouw, van wie hij onlangs scheidde na een huwelijk van 38 jaar, besteedde hij een groot deel van het bedrag aan goede doelen.

Foto: ISOPIX - Daniel Gilfeather / Shutterstock

Daarnaast werd hij vorige maand ook nog de eigenaar van Patrick Thistle, een Schotse voetbalclub waarvan hij al van kinds af aan fan was. Voor een miljoenenbedrag kreeg hij een meerderheidsbelang van 55 procent in de club. Maar, zo zei hij zelf, hij was niet van plan om zich bezig te houden met het bestuur of het transferbeleid van de club. Eerder had de Schot ook al bijna tien miljoen euro geïnvesteerd in de club.

Korte ziekte

Door zijn liefdadigheid en zijn sympathieke uitstraling groeide hij uit tot een van de meest geliefde inwoners van Schotland. Het is niet duidelijk waaraan Weir precies overleden is vrijdag. Zijn advocaten houden het bij een “kort ziekbed”.

“Onze gedachten en ons medeleven zijn bij Colin’s familie en vrienden, van wie ik hoop dat de privacy in deze moeilijke tijd wordt gerespecteerd. Er zal geen verdere commentaar worden gegeven. Wel willen we de medewerkers van het Universitair Ziekenhuis oprecht bedanken voor hun zorg en medeleven.”

Colin Weir bleef lange tijd de Brit die de grootste Euromillions-jackpot ooit had gewonnen. Pas dit jaar won een andere, nog onbekende, Brit de superjackpot van 170 miljoen pond of zo’n 190 miljoen euro.