Brusselse politie gaat brandweer begeleiden bij interventies op oudjaarsnacht, tot onvrede van brandweerlui: “België is toch niet in oorlog?”

Brussel - De Brusselse brandweer zal bij interventies op oudjaarsnacht begeleid worden door politiepatrouilles. Zo hoopt men incidenten zoals vorig jaar, toen brandweer- en ziekenwagens werden bekogeld met alles wat niet vast zat, te vermijden. Maar bij de brandweerlui zelf vallen alle voorzorgsmaatregelen niet in goede aarde. “Straks moeten we kogelvrije vesten dragen terwijl we levens proberen te redden”, klinkt het.

De oudejaarsnacht in het Brusselse verliep een jaar geleden onrustig: vuilnisbakken en auto’s werden in brand gestoken, bushokjes werden gesloopt, een apotheek werd geplunderd, en toegesnelde ziekenwagens en brandweerwagens werden bekogeld met stenen, vuurpijlen en andere projectielen.

Oudjaarsnacht in Brussel verliep vorig jaar bijzonder onrustig. Video: Het Nieuwsblad

Om soortgelijke incidenten ditmaal te voorkomen, heeft de Molenbeekse burgemeester Catherine Moureaux (PS) beveiligingsmaatregelen aangekondigd. Zo zullen de vuilnisbakken in haar gemeente op voorhand worden verwijderd, en zal er meer politie patrouilleren.

Maar de opvallendste maatregel is ongetwijfeld de begeleiding van alle Brusselse brandweerwagens door de politie. Dat bevestigt brandweervakbond VSOA in La Dernière Heure. “Er is ons verteld dat er drie politiepatrouilles aanwezig zullen zijn: op het hoofdkwartier in de Helihavenlaan, en in de kazernes Cité (in het Brusselse stadscentrum) en op de Bergensesteenweg (Anderlecht)”, aldus Eric Labourdette.

“België is toch geen land in oorlog?”

Die maatregelen valt echter niet in goede aarde bij de vakbondsman. “Nu moeten we brandweerlui die mensen gaan redden begeleiden. Is dat normaal? Neen, toch! Dit is België, niet in een land in staat van oorlog! Politici moeten zich op een bepaald moment toch gaan afvragen hoe we in zo’n situatie terecht zijn gekomen.”

De Brusselse brandweerlui weten volgens Labourdette nu al dat ze zich straks in een staat van beleg zullen bevinden. “We weten dat er incidenten zullen zijn. De politici zouden geen actie hebben ondernomen als ze daar niet voor vreesden. Maar het verwijderen van een paar vuilnisbakken uit de straten om te voorkomen dat ze in brand worden gestoken, heeft geen zin. Want was is dan de volgende stap? Gaan we dan ook de auto’s en de bushokjes verwijderen? Het echte probleem is de lakse aanpak van de jongelui die vorig jaar niet aarzelden om alles wat ze maar vonden naar de hulpdiensten te gooien.”

Folie, bijscholing en kogelvrije vesten

Een aantal brandweerlui rustten hun voertuigen de afgelopen dagen en weken op eigen initiatief ook uit met een beschermende folie, die moet voorkomen dat de ramen bij impact uit elkaar spatten. Volgens Labourdette kregen de Brusselse brandweermannen de afgelopen dagen ook een bijscholing ‘Hoe te reageren op agressie’. “Is het normaal dat het zover is gekomen? Straks moeten we kogelvrije vesten dragen terwijl we levens proberen te redden”, klinkt het boos.