Ruzie loopt uit de hand: vrouw raast over de snelweg met man op de motorkap

Een bizar tafereel op de Duitse snelweg A61. Een 51-jarige vrouw raasde daar over de snelweg met haar man op de motorkap. Ze is gearresteerd.

De 53-jarige man klampte zich vrijdagavond vast aan de auto, maar dat belette de vrouw niet over de snelweg te rijden nabij Viersen. Toen de man even later van de auto af werd geslingerd, stopte de vrouw niet. Door de val raakte de man ernstig gewond.

Een ooggetuige alarmeerde de politie en de hulpdiensten, die de man op de vluchtstrook aantroffen. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Krefeld.

De vrouw is zaterdag voorgeleid en wordt verdacht van poging tot moord. Vermoedelijk ging er een ruzie aan het incident vooraf, zegt de politie van Mönchengladbach.