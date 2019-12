Nederlands dorp vlak bij Belgische grens in de ban van verdwaald paard: “Zo’n dier mis je toch?”

De lokale autoriteiten in Zeeuws-Vlaanderen zijn momenteel op zoek naar de eigenaar van een paard. Het dier wandelde vrijdag opeens in z’n eentje het Nederlandse dorp Aardenburg binnen. Ondanks een oproep van de wijkagent, heeft nog niemand zich gemeld.

Het paard is niet gechipt, wat de zoektocht naar de eigenaar moeilijk maakt. De wijkagent deelde inmiddels een oproep, maar die leverde nog niks op. Daarom is ook in België een bericht verspreid over het verloren paard. Ook dat is voorlopig zonder resultaat.

Het paard is intussen ondergebracht in een manege, waar een dierenarts de benen van het dier heeft verzorgd.

Tot de eigenaar zich meldt, is de gemeente Sluis verantwoordelijk voor het welzijn van het paard. Burgemeester Marga Vermue vindt het vreemd dat niemand tot nu toe contact heeft opgenomen. “Zo’n paard mis je toch?”, zegt ze aan AD.nl.