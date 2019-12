Geert Wilders beëindigt omstreden wedstrijd met Mohammed-cartoons snel, want: “Mission accomplished”

De extreemrechtse Nederlandse politicus Geert Wilders heeft de omstreden cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed die hij zaterdagavond nieuw leven had ingeblazen, zondagochtend alweer beëindigd door de winnaar aan te duiden. “Mission accomplished”, klonk het bij de PVV-leider.

Wilders kondigde in november 2018 al een cartoonwedstrijd over Mohammed aan. Mensen konden 10.000 dollar winnen met een spotprent over de islamitische profeet. Maar met die plannen stuitte hij op fel protest: in de islam zijn afbeeldingen van Mohammed namelijk verboden. Het kwam tot grote betogingen in Pakistan, en Wilders kreeg ook doodsbedreigingen. De politicus stelde de wedstrijd daarop uit.

Maar nadat de Pakistaanse regering de prediker Khadim Hussain Rizvi, die er op Twitter mee had gedreigd Wilders te zullen onthoofden, weigerde te arresteren, blies die zijn plannen zaterdagavond nieuw leven in. Op Twitter riep hij zijn volgers op alsnog spotprenten van Mohammed in te sturen.

Zondagochtend maakte Wilders de winnaar en het einde van de wedstrijd al bekend. “Binnen vier uur was de aankondiging van de wedstrijd wereldnieuws”, triomfeerde Wilders op Twitter. “Met vermelding van de reden: fatwa’s blijven onbestraft, en de vrijheid van meningsuiting wordt niet verdedigd. De lafheid onthuld, mission accomplished.”