Pakjesbezorger van Amazon haalt sluw trucje uit om levering te stelen Video: ViralHog via Reuters

De politie van Polk County heeft een man opgepakt die op sluwe wijze trachtte om een pakje voor zich te winnen. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dader, een 27-jarige leverancier van Amazon, een pakje voor een huis neerlegde en er een foto van maakte. Meteen daarna nam hij de bestelling weer mee.

De bewoner in het Amerikaanse Davenport kon nauwelijks geloven wat er aan de hand was. Hij contacteerde onmiddellijk de politie om de diefstal te melden, al wist hij aanvankelijk niet hoe de vork aan de steel zat. Pas toen de autoriteiten de bewakingsbeelden bekeken, was de zaak opgehelderd.

Ondanks het bewijsmateriaal verleende Amazon geen medewerking aan de politie. “Ik ben niet snel meer verbaasd, maar dit gebrek aan samenwerking heeft toch me flink verrast”, reageerde agent Grady Judd achteraf. “Het enige dat we nodig hadden was een naam, maar die wilden ze ons niet geven. Blijkbaar kan hen de veilige levering van hun pakketten niks schelen.”

Aan de hand van een nummerplaat konden ze vooruitgang boeken. Dader Jose Campos werd uiteindelijk op kerstavond opgepakt op verdenking van diefstal. Wat er zich in het pakje bevond, is niet geweten.

