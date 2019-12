De onthutsende cijfers van Anderlecht in 2019: meer verloren dan gewonnen en een negatief doelsaldo

De diepe crisis bij Anderlecht wordt in de eindbalans van 2019 pijnlijk duidelijk. Paars-wit heeft afgelopen kalenderjaar meer wedstrijden verloren dan het gewonnen of gelijkgespeeld heeft. Het sluit het kalenderjaar ook af met een negatief doelsaldo.

43 wedstrijden speelde Anderlecht in totaal het voorbije kalenderjaar. Veertig in de Belgische competitie en drie in de Belgische beker - in Europa was het vorig seizoen al voor de winterstop uitgeschakeld. Van die 43 partijen verloor het er zowaar meer dan dat het gelijkspeelde of won. Vijftien keer ging paars-wit het voorbije jaar de boot in, tegenover slechts veertien zeges. Nog eens veertien keer kwam Anderlecht niet verder dan een gelijkspel. Negen (!) van die wedstrijden eindigden op 0-0. Dat gebeurde zelfs zes keer voor eigen publiek.

Anderlecht sluit het jaar ook af met een negatief doelsaldo. Het kon in 43 matchen slechts 50 doelpunten maken, tegenover 54 tegendoelpunten (al zit daar wel de forfaitnederlaag op het veld van Standard in verrekend). Slechts vier keer kon het winnen met meer dan één goal verschil. In de competitie pakte Anderlecht op een jaar tijd amper vijftig punten uit veertig wedstrijden, of 42% van de te verdienen punten.

Vier verschillende coaches

De tegenvallende resultaten deden de club ook voortdurend wisselen van trainer. Van 7 januari tot 16 april was Fred Rutten coach. Toen nam Karim Belhocine over tot het einde van het seizoen. Op 17 juni werd Simon Davies officieel voorgesteld als nieuwe coach, maar op 3 oktober liet de club weten dat Frank Vercauteren de nieuwe T1 zou worden.

Ook financieel beleeft Anderlecht moeilijke tijden. Zaterdag maakte onze krant bekend dat de club verlieslatend is en na het seizoen 2018/2019 een verlies liet optekenen van 27,2 miljoen euro, een record voor het Belgische voetbal. Daardoor is de schuldenberg nu al gestegen tot 95 miljoen euro.

De nederlagen van Anderlecht in 2019:

• Reguliere compeitie 2018/2019:

1. AA Gent-Anderlecht 1-0

2. Standard-Anderlecht 2-1

• Play-off 1 2018/2019:

3. Genk-Anderlecht 3-0

4. Anderlecht-Club Brugge 2-3

5. Anderlecht-Antwerp 1-2

6. Standard-Anderlecht 5-0 (forfait)

7. Club Brugge-Anderlecht 1-0

8. AA Gent-Anderlecht 2-1

• Reguliere competitie 2019/2020:

9. Anderlecht-KV Oostende 1-2

10. KV Kortrijk-Anderlecht 4-2

11. Genk-Anderlecht 1-0

12. Anderlecht-Antwerp 1-2

13. Club Brugge-Anderlecht 2-1

14. KV Oostende-Anderlecht 3-2

• Beker van België 2019/2020:

15. Anderlecht-Club Brugge 0-2

De zeges van Anderlecht in 2019:

• Reguliere competitie 2018/2019:

1. Anderlecht-Eupen 2-1

2. Antwerp-Anderlecht 0-1

3. Lokeren-Anderlecht 1-2

4. Anderlecht-Kortrijk 2-0

5. KV Oostende-Anderlecht 0-2

• Play-off 1 2018/2019:

6. Anderlecht-Standard 2-1

• Reguliere competitie 2019/2020

7. Anderlecht-Standard 1-0

8. Charleroi-Anderlecht 1-2

9. Anderlecht-STVV 4-1

10. Anderlecht-Cercle Brugge 2-1

11. Zulte Waregem-Anderlecht 1-2

12. Anderlecht-Genk 2-0

• Beker van België 2019/2020:

13. Beerschot-Anderlecht 2-3 (n.v.)

14. Moeskroen-Anderlecht 2-3

De draws van Anderlecht in 2019:

• Reguliere competitie 2018/2019:

1. Anderlecht-Zulte Waregem 0-0

2. Anderlecht-Club Brugge 2-2

• Play-off 1:

3. Anderlecht-AA Gent 0-0

4. Antwerp-Anderlecht 1-1

5. Anderlecht-Genk 1-1

• Reguliere competitie 2019/2020:

6. Moeskroen-Anderlecht 0-0

7. Anderlecht-KV Mechelen 0-0

8. Anderlecht-Waasland-Beveren 0-0

9. Eupen-Anderlecht 0-0

10. Anderlecht-AA Gent 3-3

11. Anderlecht-KV Kortrijk 0-0

12. Anderlecht-Charleroi 0-0

13. Standard-Anderlecht 1-1

14. Antwerp-Anderlecht 0-0