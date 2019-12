Open VLD-voorzitster Rutten waarschuwt Jambon na “foute” uitspraken: “Als N-VA minderheidsregering met extreemrechts wil, dat ze die dan maakt”

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten reageert scherp op de uitspraken van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). Die zei op een lezing dat hij weet heeft van een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld had verzameld dat ze er een huis mee kon kopen. “Een flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal”, reageert Rutten op Facebook.

Jambon hekelde tijdens twee lezingen - één in Hasselt en één voor de Vlaamse zakenclub De Warande - het feit dat asielzoekers met kinderen na hun erkenning met terugwerkende kracht recht hebben op kinderbijslag. Overbodig, vindt Jambon, omdat asielzoekers gedurende hun asielprocedure toch al bed, bad en brood krijgen. “Ik heb het verhaal gehoord van een familie die meteen een huis kon kopen van dat kindergeld. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, klonk het.

Die uitlatingen werden genoteerd door journalisten van De Tijd, die een portret van de Vlaamse minister-president schreven. Volgens berekeningen van de krant blijkt dat verhaal niet te kloppen: zelfs in een extreme situatie zou een gezin met vijf kinderen na twee jaar procedure maximaal 32.000 euro krijgen. Lang niet genoeg om een huis mee te kopen in Vlaanderen.

Al beweert Theo Francken, voormalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie en partijgenoot van Jambon, in een bericht op zijn blog dan weer dat de situatie zoals omschreven door Jambon wél mogelijk is. “Een asielprocedure van twee jaar is absoluut geen extreem scenario. Acht jaar is wel extreem: uitzonderlijk, maar zeker niet onmogelijk. Dan kom je op bedragen van 80.000 tot 160.000 euro, en daarmee vind je op sommige plaatsen in Vlaanderen wel nog een huis.”

“Verzonnen verhalen die fout zijn en schaden”

Nadat eerder al Björn Rzoska, fractieleider van oppositiepartij Groen in het Vlaams Parlement, de uitspraken van Jambon had bestempeld als “zéér problematisch”, uit nu ook Gwendolyn Rutten forse kritiek op Jambon. De Open VLD-voorzitster schrijft op Facebook dat ze deze uitspraken niet aan zich kan laten voorbijgaan. Want hoewel ze Jambon “een minzaam en vriendelijk man” noemt, omschrijft ze zijn uitspraken als “een flauw doorslagje van een extreemrechts broodjeaapverhaal” en “verzonnen verhalen die in xenofobe tijden goed klinken en lustig voor waar worden rondverteld, maar die fout zijn en schaden”.

Rutten wijst er namelijk fijntjes op dat de regeling een jaar geleden werd uitgewerkt door de regering van “N-VA’er Geert Bourgeois”, en dat de nieuwe Vlaamse regering al eerder had beslist om die terug te draaien. “Die uitleg leest waarschijnlijk minder spannend dan een broodjeaapverhaal, maar is wel juist. En dat is wat je van een regeringsleider mag verwachten. De essentie. Niet het papegaaien van extreemrechts.”

Spanning in Vlaamse regering

Vraag is nu of deze rel ook gevolgen zal hebben voor de werking van de Vlaamse regering van N-VA, Open VLD en CD&V. Jambon deed namelijk ook een oproep om snel werk te maken van het confederalisme. Rutten geeft haar coalitiepartner - het Vlaamse regeerakkoord indachtig - alvast een veeg uit de pan. “Het flirten met fake news over nieuwkomers, het stigmatiseren van kritische pers, of de oproep om nu snel werk te maken van confederalisme heeft helemaal niks te maken heeft met de ambities die Vlaams-nationalisten, christendemocraten en liberalen samen voor Vlaanderen hebben afgesproken”, klinkt het.

Ook de uitspraken van Jambon over het Vlaams Belang - hij zei dat N-VA en het Vlaams Belang “perfect onderhandelingen had kunnen opstarten voor een regeerakkoord” - worden hem door Rutten niet in dank afgenomen. Ze heeft dan ook een waarschuwing in petto voor Jambon. “Vlaanderen verdient een regering voor alle Vlamingen. Met een minister-president die zich houdt aan het positieve project dat hij samen met zijn partners heeft uitgetekend. Als dat niet de essentie kan zijn, dan moeten er conclusies getrokken worden. Als N-VA graag een minderheidsregering met extreemrechts wil, dat ze die dan maakt. Dan is mijn boodschap aan de Vlaams-nationalisten: volg de kracht van je overtuiging, en stop met je te verschuilen achter de rug van liberalen. Onze rug is recht en onze overtuiging onwrikbaar: nooit met extreemrechts. Niet in onze naam.”

Rzoska: “Blij dat Open VLD reageert, nu CD&V nog”

Björn Rzoska is tevreden dat Rutten reageert. “Terecht. Ze zijn lang stil gebleven, nu nog bij CD&V trouwens, maar dit kan je niet over je kant laten gaan. Dit gaat over de manier waarop de minister-president naar Vlaanderen kijkt.” De Groen-fractieleider in het Vlaams Parlement heeft vooral problemen met de “perfide strategie” achter de uitspraken. “De inhoud is natuurlijk een ongelooflijke kwakkel, maar het is volledig onbehoorlijk om als minister-president mensen bewust tegen elkaar op te zetten met desinformatie.”

Volgens Rzoska laat Jambon zich opjagen “door alles wat extreemrechts is”. Door in hetzelfde portret te stellen dat zijn partij met het Vlaams Belang had kunnen onderhandelen over een regeerakkoord “toont hij duidelijk waar zijn hart ligt”. De groenen zijn in elk geval van plan Jambon te ondervragen in het Vlaams Parlement. “Wij willen weten waar dat verhaal vandaan komt. Iedereen die in Vlaanderen kindergeld krijgt, weet dat je daar geen huis van koopt.”