Explosief in auto gegooid in Antwerpen: parket opent onderzoek

Antwerpen - In de August Sniedersstraat in Antwerpen werd de afgelopen nacht een explosief in een wagen gegooid. Het Antwerpse parket is een onderzoek gestart.

De bewoners van de August Sniedersstraat, gelegen tussen Park Spoor Noord en het Stuivenbergziekenhuis, werden de afgelopen nacht opgeschrikt door een luide knal. Onbekenden hadden een autoruit ingeslagen en een explosief in de wagen gegooid.

De politie en brandweer waren snel ter plaatse. Ook ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse. De wagen werd getakeld voor een sporenonderzoek. “Het onderzoek is nu in handen van de federale gerechtelijke politie”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert.

“De brandstichting vond plaats rond 3 uur”, zegt Lieselotte Claessens van het parket van Antwerpen. “Hoe de brand is ontstaan en of er een link is met eerdere gelijkaardige incidenten, wordt verder onderzocht. Er is een onderzoek geopend naar vernieling door ontploffing en het onbruikbaar maken van een voertuig.”