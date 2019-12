Vrouw overvallen in eigen huis: dader gaat aan de haal met drie hondjes

Kortrijk / Bellegem - In Bellegem werd zaterdagavond een vrouw bij haar thuis overvallen. Een man was het huis binnengedrongen en ging uiteindelijk aan de haal met een gsm en drie hondjes.

In de Mortagelaan in Bellegem werd zaterdagavond een vrouw bij haar thuis overvallen. Een Engels sprekende man was het huis binnengedrongen. Hij was donker gekleed, droeg handschoenen en had de helft van zijn gezicht verborgen. De bewoonster kreeg een paar duwen van de overvaller. Hij ging aan de haal met een gsm en drie hondjes, twee chihuahua’s en een pomeriaan. “De juiste toedracht kennen we niet, maar de feiten hadden wel een grote impact”, zegt woordvoerder van de politiezone Vlas Thomas Detavernier. “De dame is wel zwaar onder de indruk van de feiten.”

De politie doet nu een oproep aan iedereen die iets zou gezien hebben. “Het gaat om diefstal met geweld, dus iedereen die tips geeft of iets verdachts zag, mag dat melden aan onze diensten.”

Wie informatie geeft kan die doorgeven aan de PZ Vlas via het nummer 1701.