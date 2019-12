Spaanse familie wil kerstvakantie in Gent doorbrengen, maar bij aankomst blijkt hotel al volzet: “In straal van 30km niets vrij voor ons”

Gent - Een kerstvakantie in mineur voor een familie van vijftien uit Spanje. Maandenlang hadden ze hun reis naar Gent voorbereid om er samen Nieuwjaar te kunnen vieren. Maar bij aankomst bleken hun kamers al volzet te zijn, waardoor er geen plaats meer is voor hen. Tot overmaat van ramp zijn alle hotels in een straal van 30 kilometer rond Gent momenteel volzet.

Het plan was om alle familieleden - in totaal vijftien mensen - samen te brengen om oudejaarsavond in België te vieren. Alles was al sinds augustus voorbereid. Er waren meerdere kamers gereserveerd in een viersterrenhotel in Gent van 28 december tot en met 1 januari, en alles was bevestigd via de populaire website Booking.com.

Maar bij aankomst bleek dat er toch iets was fout gegaan. Er was helemaal geen reservatie gemaakt door hen voor die kamers, klonk het. Het hotel had naar eigen zeggen niets doorgekregen.

Pas toen een familielid enkele e-mails kon voorleggen die de afgelopen maanden waren uitgewisseld, bleek de fout inderdaad bij het hotel te liggen. Toch was er niets meer aan te doen: alle kamers waren volzet en er was geen plaats meer voor de acht volwassenen en zeven kinderen.

Een ander hotel dan?

De familie bleef niet bij de pakken zitten, en ging meteen op zoek naar een ander hotel. Alles om toch nog het beste te maken van hun vakantie. “Maar er is in een straal van dertig kilometer rond Gent geen enkel hotel met nog plaats voor vijftien mensen”, zegt Amalia, een van de gedupeerden.

Uiteindelijk zagen ze zich zaterdagavond genoodzaakt contact op te nemen met het Spaans consulaat in België. Zij grepen in en zorgden ervoor dat iedereen een plaats had om de eerste nacht door te brengen. Vier van hen gingen met een taxi naar Brugge, de rest bleef in het hotel in Gent. Enkele klanten werden naar een andere kamer gebracht zodat de overige elf familieleden in de grootste kamers konden slapen door extra bedden bij te plaatsen. “We hebben met elf in drie kamers geslapen”, klinkt het.

En nu?

Deze ochtend, zondag, moesten ze alles weer inpakken met de belofte dat er tegen vanavond zeker een verblijfplaats zal gevonden zijn voor iedereen.

“Wij komen uit Valencia, Calpe, Cáceres en Salamanca. Wij willen hier samen Kerstmis vieren omdat we elkaar op kerstavond en kerstdag niet konden zien. Dus nu willen we ook niet gescheiden worden tijdens onze reis.”