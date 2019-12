Greta Thunberg laat net voor jaareinde van zich horen: “Klimaatverandering is een existentiële noodsituatie”

Op de valreep van het nieuwe jaar heeft Greta Thunberg nog eens van zich laten horen. De Zweedse klimaatactiviste riep iedereen wereldwijd op om de klimaatverandering aan te pakken als een noodsituatie. “De verandering van ons klimaat is een existentiële noodsituatie en moet als dusdanig aangepakt worden, los van de partijpolitiek en los van politieke meningen”, schreef de 16-jarige Thunberg zondag op Twitter.

Op Twitter plaatste ze ook een video waarop te zien is hoe ver de wereld nog verwijderd is om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. In het akkoord was overeengekomen om de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius en mogelijk 1,5 graden Celsius te houden. “Dit kan niet langer nieuws tussen ander nieuws zijn, een belangrijk onderwerp tussen andere onderwerpen, een politiek topic onder andere politieke kwesties of een crisis tussen andere crisissen”, aldus de tweet van Thunberg.

De Zweedse tiener begon in augustus 2018 met haar acties om aandacht te vragen voor de klimaatopwarming, door op vrijdag niet naar school te gaan. Dat protest groeide uit tot een wereldwijde beweging. Zo waren er vorig jaar in België een tijdlang wekelijkse betogingen. Het meisje sprak de voorbije maanden op klimaatmeetings van Zwitserland tot New York. Ze stak onder meer twee keer de Atlantische Oceaan over (voor meetings in de Verenigde Staten en Canada) en ze reisde uit milieuoverwegingen niet met het vliegtuig.

Eerder deze maand sprak ze op de klimaatconferentie in de Spaanse stad Madrid (COP25) en nam ze deel aan een actie in de Italiaanse stad Turijn. Het magazine Time riep haar uit tot Persoon van het Jaar 2019.

