Bijna kwart minder skiongevallen dan vorig jaar in eerste week van kerstvakantie

De eerste helft van de kerstvakantie verliep rustig in de skigebieden. Volgens de Vlaamse reisbijstandsorganisatie VAB zijn er 24 procent minder skiongevallen geteld dan vorig jaar, vooral omdat de sneeuwkwaliteit erg goed is en pechvogels dus zachter vallen.

In totaal telde de VAB in de eerste week van de kerstvakantie 21 procent minder dossiers, waarvan 13 procent minder zieken en 24 procent minder skiongevallen. De meeste van die skiongevallen deden zich voor in Frankrijk: dat land was goed voor in totaal 27 procent van de medische dossiers.

De reden voor de daling in het aantal skiongevallen is tweeledig: enerzijds is de sneeuwkwaliteit over het algemeen erg goed. Wie valt, valt dus zachter. Daarnaast kiezen veel Belgen ervoor om kerst nog met de familie thuis door te brengen.

De VAB registreerde tegelijkertijd ook een daling van 4 procent in het aantal gevallen van autopech. Wel zijn er meer pechvogels met lekke banden: dat komt vooral omdat steeds minder auto’s een reservewiel hebben. Bandenpech is goed voor ongeveer een kwart van de gevallen van autopech, gevolgd door motorproblemen (22 procent), startproblemen (21 procent), ongevallen (11 procent) en kapotte ruiten (5 procent).