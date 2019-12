10 jaar na het drama van Shana en Kevin: “Honderd keer hebben we tegen elkaar gezegd: hadden we maar...”

Op 2 januari 2010 werd Loksbergen, een deelgemeente van Halen, wakker met een gigantische kater. Wat de rustige start van een nieuw decennium moest zijn, bleek het begin van een rouwproces dat tien jaar later nog altijd het dorp beheerst. “Honderd keer hebben mijn man en ik achteraf tegen elkaar gezegd: hadden we maar...”, vertelt Erika Claeskens (40).

Shana Appeltans (18) en haar vriend Kevin Paulus (22) werden tien jaar geleden doodgeschoten teruggevonden in zijn uitgebrande auto in een fruitplantage in de buurt. Niet veel later bleek buurman Ronald ...