Helikopter crasht tijdens noodlanding in Torhout: vier inzittenden blijven ongedeerd

Torhout - Een helikopter is deze namiddag omstreeks 14.30 uur gecrasht tijdens een noodlanding in de buurt van het Kasteel d’Aertrycke in Wijnendale bij Torhout. De inzittenden - vier Limburgers - bleven ongedeerd.

De helikopter met vier inzittenden was eerder deze zondag opgestegen in Grobbendonk en was na een rondvlucht boven Zeeland op weg naar feestzaal ‘t Gravenhof in Torhout. Maar ter hoogte van het kasteel d’Aertrycke in Wijnendale viel de motor van het toestel plotseling uit en moest de piloot een noodlanding maken in een weide. Aan een snelheid van rond de 100 kilometer per uur maakte het toestel een glijbeweging maar door de drassige ondergrond kantelde het toestel om en brak de propellor af.

De helikopter raakte zwaar beschadigd. De piloot, een veertiger met heel wat ervaring, en drie passagiers bleven als bij wonder ongedeerd. De Limburgers werden met een andere helikopter opgepikt. Een takeldienst is onderweg om het wrak van de heli op te halen.