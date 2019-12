Meerdere flats onbewoonbaar na brand in studentenkot in centrum van Brussel

Brussel - Op de Maurice Lemonnierlaan in het centrum van Brussel is zaterdagavond omstreeks 21.30 uur een brand uitgebroken in een gebouw. Daardoor raakten meerdere flats onbewoonbaar.

“Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al door het dak. Uiteindelijk hadden we de brand vrij snel onder controle. De hebben luchtladder ingezet en hebben de brand ook langs de binnenkant bestreden ”, zegt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer. Bij de brand raakte niemand gewond.

“De brand brak uit in een kamer op de vijfde verdieping van een gebouw met studentenkoten”, vervolgt Derieuw. “De volledige vijfde verdieping is onbewoonbaar door rook- en waterschade. Het appartement op de vierde verdieping onder dat waar de brand is uitgebroken, is onbewoonbaar door waterschade.