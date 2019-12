Bejaarde vrouw (89) dood aangetroffen, zoon (51) aangehouden: man had zelf hulpdiensten gebeld

Ternat - Een 89-jarige vrouw is dood aangetroffen in haar woning in de Vlaams-Brabantse gemeente Ternat. Haar zoon (51) had de hulpdiensten gebeld, maar is zelf aangehouden. Dat meldt Het laatste nieuws.

De omstandigheden van het overlijden zijn nog onduidelijk. Rond 1.15 uur in de nacht van zaterdag op zondag had de zoon een ziekenwagen gebeld. De toegesnelde hulpdiensten konden alleen het overlijden vaststellen in de woning van de vrouw in de Keizerstraat in Ternat. Het ging niet om een natuurlijk overlijden. Volgens het parket werden verscheidene verwondingen op het lichaam van de vrouw aangetroffen, die niet het gevolg kunnen zijn van bijvoorbeeld een val. De autopsie volgt maandagochtend.

De zoon van de vrouw werd verhoord en aangehouden.