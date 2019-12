Operationeel directeur Anderlecht reageert op gigantische schuldenberg: “We gaan spelers moeten verkopen”

Het was even slikken, de jaarrekening van RSC Anderlecht. De Belgische recordkampioen boekte vorig seizoen een nettoverlies van 27 miljoen euro. Panikeren doet operationeel directeur Jo Van Biesbroeck niet, maar er zal deze winter wel wat moeten gebeuren. De paars-witte fans mogen enkele uitgaande transfers verwachten.

Het extra nettoverlies van 27 miljoen euro brengt de schuldenberg van paars-wit tot 95 miljoen euro. “Maar geschrokken zijn we zeker niet”, geeft operationeel directeur Jo Van Biesbroeck aan bij Sporza. “We zagen die cijfers aankomen. Daarom hebben we ook een kapitaalsverhoging doorgevoerd in de maand februari.”

De manager ziet drie oorzaken voor de zware verliezen. “Ten eerste hebben we vorig seizoen geen Champions League, maar wel Europa League gespeeld. Dat maakt een verschil van 10 à 11 miljoen euro. Ten tweede zijn we lager geëindigd in het klassement van de Jupiler Pro League en dat kost ons tv-geld. En ten derde hebben we ervoor gekozen om de kern bij mekaar te houden. De loonmassa vormt de hoofdreden van het financiële verlies op de jaarrekening. En die is ook niet kleiner geworden, want in het begin van het jaar hebben we ook onze jonge talenten onder contract gelegd.”

“Waardevolle kern”

De grote en dure kern moet dan ook afgeslankt worden, benadrukt Van Biesbroeck. “We gaan spelers verkopen die we vorig jaar al van de hand hadden kunnen doen.” De vraag is alleen wie er veel geld kan opbrengen. Een transfer als Youri Tielemans - die voor meer dan 20 miljoen euro vertrok - lijkt er niet in te zitten. “Sta me toe om daar geen commentaar op te geven, die info houden we liever binnen de club. Maar in onze kern zitten zeker spelers die nog wat waard zijn op de markt. We hebben onze kern vorig seizoen niet in geld laten uitdrukken, dat zullen we nu wel moeten doen.”

Foto: BELGA

Biesbroeck benadrukt dat hij daarvoor kijkt naar meer ervaren speler, de jonge talenten wil hij aan boord houden. “We beschikken over veel potentieel. Die jongeren kunnen een oplossing bieden op korte termijn, maar dat is niet onze bedoeling. We zullen er alles aan doen om onze jeugd in de club te houden.”

“Leidinggevend in sponsoring”

Anderlecht zal er ook rekening mee moeten houden dat het ook dit seizoen naast Europese inkomsten grijpt. Maar niet alles is kommer en kwel in de paars-witte financiën, aldus de operationeel directeur nog. “Wat sponsoring betreft, zijn we leidinggevend in België. En Vincent Kompany heeft de merchandising ook een schwung gegeven. Op dat vlak maken we ons geen zorgen. Het verlies speelt zich vooral op sportief vlak af en daar zullen we dan ook de oplossing moeten gaan zoeken. Dat zullen we ook uitleggen aan de UEFA en aan de licentiecommissie. Op dat vlak zie ik geen enkel probleem”, besluit Van Biesbroeck bij Sporza.