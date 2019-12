Psychiatrische patiënt (25) ontsnapt, valt mensen aan in hartje Gent en sterft dag na arrestatie in ziekenhuis

Gent - Een 25-jarige man die afgelopen nacht door de Gentse politie opgepakt werd, is zondag in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een ontsnapte psychiatrisch patiënt uit Merchtem. Bij de arrestatie raakten twee agenten gewond. Ze zijn arbeidsongeschikt.

Rond middernacht werd de politie opgeroepen voor een man die zich aan de Recolettenlei en de Veldstraat agressief gedroeg. Hij maakte amok en drie mensen raakten daarbij gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis gebracht worden, maar is niet in levensgevaar. Waarom de man amok maakte, is niet duidelijk.

De politie kwam ter plaatse om de 25-jarige man uit Merchtem op te pakken, maar in het tumult raakten twee inspecteurs gewond. Zij zijn arbeidsongeschikt. “De man stond geseind als ontsnapt uit een psychiatrisch centrum”, zegt Annelies Verstraeten van het parket van Oost-Vlaanderen.

Overleden in ziekenhuis

“Hij werd genomen met de combi naar het commissariaat in Ekkergem. Daar is hij in elkaar gezakt en gereanimeerd”, zegt Verstraeten nog. Zondag is hij overleden in het ziekenhuis. Het parket heeft een wetsgeneesheer aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. Er is een toxicologisch onderzoek ingesteld naar eventueel gebruik van alcohol en drugs.

Er is ook een onderzoek geopend naar de agressie van zaterdagnacht, om te weten wat er zich precies heeft afgespeeld, en naar het optreden van de politie.