Noord-Korea dreigt met “kerstcadeau” voor VS, Witte Huis reageert met dreigende taal: “Andere middelen dan diplomatie gebruiken”

Het Witte Huis spreekt opnieuw dreigende taal aan het adres van Noord-Korea. Zo zegt het Witte Huis dat het “andere middelen” dan diplomatie zal gebruiken als Noord-Korea zijn dreigement van een “kerstcadeau” uitvoert.

Pyongyang heeft de voorbije weken opnieuw gespierde taal gesproken aan het adres van Washington. Zo wil het regime van Kim Jong-un dat de VS voor het einde van het jaar sancties schrappen. “Het is volledig aan de VS om te kiezen welk kerstcadeau ze zullen krijgen”, klonk het. Dat werd door experts gezien als een dreigement voor het uitvoeren van een nieuwe nucleaire test.

Het Witte Huis is niet opgezet met die dreigende taal vanuit Pyongyang. Nationaal veiligheidsadviseur Robert O’Brien zegt dat de situatie van nabij wordt opgevolgd. “Maar we hebben veel tools in onze gereedschapskist en het is mogelijk om extra druk uit te oefenen op de Noord-Koreanen”, zo zei hij op televisiezender ABC.

Na de toenadering in 2018 zitten de onderhandelingen over het Noord-Koreaanse nucleaire programma in een impasse, meer bepaald sinds de mislukte nucleaire top tussen Trump en Kim Jong-un in Hanoi in februari.