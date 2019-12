Kan een asielzoeker een huis kopen met kinderbijslag?

Een gemiddeld woonhuis kost in België 260.000 euro. Jan Jambon beweerde weet te hebben van “een familie asielzoekers die tijdens de wachttijd voor hun asielaanvraag zoveel kindergeld had verzameld dat ze er een huis mee kon kopen”. We vroegen aan Yves Coemans, attaché Gezinsinkomen bij de Gezinsbond, hoeveel kinderen er nodig zijn om zo’n huis te kopen.