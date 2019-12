Maria Moechars (88) uit Rijkhoven kwam zaterdagochtend om het leven toen haar buurman zijn wagen van de oprit achteruit wilde rijden. Een banale aanrijding, maar wel eentje met dramatische gevolgen. “Mijn lieve meter was zo’n kranige vrouw”, vertelt haar petekind Robby Devue.

De 88-jarige Maria Moechars was zaterdagmorgen in haar eigen Bammestraat in het Bilzense Rijkhoven op het voetpad aan het wandelen, toen een buurman zijn inrit afreed om de weg op te draaien. De man keek ...