Het ABC van RSC Anderlecht in 2019: niet alleen ons voetbal verrijkt, maar ook onze woordenschat

Oef, even uitblazen. Het laatste half jaar in het spoor van Anderlecht met Kompany, Coucke en Verschueren was een rollercoaster. Telkens ik dacht nu wordt het niet meer gekker, deed de club er nog een schepje bovenop. Paars-wit probeerde niet alleen ons voetbal te vernieuwen, het verrijkte vooral onze woordenschat. Daarom dit ABC.