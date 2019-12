Zo beenhard dat hij letterlijk benen brak: maak kennis met Kevin Muscat, de nieuwe technisch directeur van STVV

STVV versterkt zijn technische staf met de Australiër Kevin Muscat (46), die overkomt van Melbourne Victory. Wat zijn exacte functie wordt, is nog onduidelijk – maar (voorlopig) niet de nieuwe T1. Zijn reputatie is dat niet: Muscat was in zijn tijd een – zelfs naar Engelse normen – bikkelharde verdediger, zo vuil dat hij er een veroordeling aan overhield.