Werd “vrouwenliefhebber” Didier (67) vermoord? “Hij etaleerde zijn rijkdom. En dat is hem allicht fataal geworden”

Heeft de “depressieve” autoliefhebber Didier Bras (67) zaterdagochtend zijn eigen villa in het Vlaams-Brabantse Wemmel in brand gestoken, zoals het gerecht vermoedt? Of is de “gulle” vrouwenliefhebber bewust uit de weg geruimd, zoals familie, vrienden en buren vrezen? “Didier etaleerde zijn rijkdom. En dat is hem wellicht fataal geworden.”