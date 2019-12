Vanaf volgende week trekken onze eersteklassers op winterstage (alleen KV Kortrijk blijft in België)

Nu genieten onze profvoetballers nog van een welverdiende vakantie, maar volgende week vertrekken de meeste clubs alweer op winterstage. Twaalf eersteklassers kiezen traditioneel voor Spanje én alleen Club, Eupen (allebei Qatar) en Cercle (Malta) wijken uit naar andere oorden. Kortrijk blijft – al even traditioneel – thuis.

Club Brugge trekt voor het tweede jaar op rij op oefenkamp naar het prestigieuze Qatar. De Bruggelingen zitten wel nog met een dilemma: wat met Mbaye Diagne? Zijn moederclub Galatasaray vertoeft op hetzelfde moment in het olieland en Club zou de Nigeriaanse spits graag terug inleveren. De vraag is of de Turken overstag gaan. Er moet een financieel akkoord gevonden worden en bij Galatasaray bluffen ze dat het voor hen niet hoeft. Uitlenen aan een andere ploeg kan niet meer, want Diagne speelde dit seizoen al voor twee teams. Als er vooraf geen deal is, kan er in Qatar misschien toenadering gevonden worden. Philippe Clement wil in het Midden-Oosten vooral stevig trainen en goeie oefenmatchen spelen tegen Ajax en PSV.

Eenzelfde verhaal klinkt er ook bij Anderlecht, dat op 5 januari naar het Spaanse Pinatar reist. Paars-wit staat vooral op zijn rust, want alleen tegen het einde van de stage worden twee mediadagen georganiseerd en voor de rest wordt de pers liever op afstand gehouden. Het wordt voor RSCA ook geen sinecure om uit zijn kern van 37 spelers zo’n dertig jongens te selecteren die mee mogen en de rest te laten afvloeien. Wat zo goed als vaststaat: Anthony Vanden Borre mag mee. Maar zijn Samir Nasri en Zakaria Bakkali al scherp genoeg? Trainer Frank Vercauteren waarschuwde hen al.

Naast Eupen is Cercle de enige ploeg die niet naar Spanje reist. Eupen trekt net als Club Brugge naar Doha. Cercle kiest voor Malta, dat een financiële inspanning doet om weer een voetbalstageland te worden. Bernd Storck was er meteen voor gewonnen. Aan de Spaanse Costa val je over de voetbalploegen, in Malta kan je werken in alle rust. Dat is beter voor de concentratie van de rode lantaarn.

Op centen letten

Dé club die echter al jaren past voor een winterstage is KV Kortrijk. Zij trainen vanaf 6 januari gewoon op hun oefenveld en organiseren lokale activiteiten en oefenmatchen. Trainer Yves Vanderhaeghe zegt laconiek. “Het is hier tien graden en we doen hier ook een buitenlandse teambuilding, net over de grens in Frankrijk. Daarnaast spelen we een internationale match tegen VVV Venlo.”

Het is een publiek geheim dat Kortrijk in deze materie ook een beetje op de centen let. Daarom is het opvallend dat het noodlijdende KV Oostende wel naar Spanje trekt. Weliswaar in een iets minder luxueus hotel dan vroeger. Wel eentje dat past in hun budget.