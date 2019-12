Oostende kreeg nog 100.000 euro voor transfer van Fernando Canesin

Door de transfer van Fernando Canesin naar Athletico Paranaense bespaart KV Oostende niet alleen 400.000 euro loon, het kreeg ook nog 100.000 euro transfergeld.

Dat betekent dat KVO tegen 15 februari nog zo’n 2,5 miljoen nodig heeft voor zijn licentie. Dat hoopt de club binnen te halen via een buitenlandse investeerder (die eventueel ook aandelen wil kopen). Alleen moet die investeerder dan ook borg staan voor de circa 6 miljoen euro schulden die de kustclub nog heeft aan Marc Coucke. Dat is voor veel partijen een struikelblok.

Coucke zou zich wel flexibel opstellen wat betreft de tribune die hij nu verhuurt aan Oostende. Zijn investeringsmaatschappij Alychlo zou de huurprijs eventueel willen verlagen van 1,2 miljoen tot 600.000 à 800.000 euro per jaar, als de afbetalingstermijn dan langer wordt. Dat zou KVO wel iets meer ademruimte geven. Ondertussen is er nog geen doorbraak in het trainersdossier. De Noor Käre Ingebrigtsen werd wel officieel voorgesteld bij Apoel Nicosia.

