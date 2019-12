Burgemeesters struikelen over een paaltje: “Waarom moeit hij zich met wat op mijn grondgebied gebeurt?”

Groot conflict tussen de gemeenten Asse en Merchtem. Over een kleine paal op een kleine baan. Burgemeester Maarten Mast van Merchtem vraagt dringend overleg, na twee jaar van gevaarlijke situaties en ontevredenheid van zijn burgers. Burgemeester Koen Van Elsen van Asse houdt vast aan zijn antisluipverkeerpaal. “Merchtem moet zich niet mengen met wat er op mijn grondgebied gebeurt.”

In Vlaams-Brabant staat, in het midden van een straat, een paal. Zo een die kan wegzinken in de macadam, maar die doorgaans pal omhoog staat en elk vierwielig verkeer de doorgang verbiedt. Die paal staat ...