Allemaal naar Mars in 2020: waarom volgend jaar iedereen naar de planeet trekt

De Verenigde Staten, Europa, Rusland en China. Zelfs de Verenigde Arabische Emiraten. Iederéén trekt komend jaar naar Mars. Omdat de planeet het geliefkoosde studieobject is in onze zoektocht naar buitenaards leven. Omdat ze de eerste halte zal zijn wanneer we ooit zelf de ruimte koloniseren. En omdat aarde en Mars in geen jaren meer zo dicht bij elkaar zullen staan als in de herfst van 2020.