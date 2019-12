De Gentse politie werkt sinds kort samen met Facebookgroepen uit Oostakker en Wondelgem. De bedoeling is boeven sneller te vatten en buurtbewoners sneller te informeren. Bijna een buurt­informatienetwerk, dus.

In de Zwembadstraat in Wondelgem vond deze week een diefstal met geweld plaats. De hulpdienst 101 werd gebeld en gaf de informatie door aan de Gentse politie: de dader was een jongeman van zowat 16 jaar ...