2019, een jaar vol dure en dodelijke natuurrampen: klimaatverandering eist zijn tol

De klimaatverandering heeft een sleutelrol gespeeld in minstens vijftien zware natuurrampen die de wereld in 2019 over zich heen kreeg. Die vijftien rampen zijn samen goed voor een – voorzichtig – geraamde schade van meer dan 100 miljard dollar (89,5 miljard euro). Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Britse ngo Christian Aid.