Antwerpse 'nachtburgemeester' opgeschrikt door explosie voor zijn huis: “De achtste of negende ontploffing te veel"

Antwerpen -

In de August Sniedersstraat in Antwerpen-Noord werd zaterdagnacht een explosief in een wagen gegooid. Buurtbewoners schrokken iets na 3 uur wakker door de luide knal. “Dit is een woonwijk waar kinderen met de step spelen. Dit is al de achtste of negende ontploffing te veel in de buurt, dit moet echt stoppen”, stelt Vitalski, die in de straat woont.