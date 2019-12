Vrouw van 88 sterft na aanrijding door buurman

De 88-jarige Maria Moechars (foto) is zaterdagochtend om het leven gekomen bij een tragisch ongeval. De vrouw was in het Bilzense Rijkhoven net te voet vertrokken om enkele kerstinkopen te doen. Wat verder stapte op datzelfde moment een buurman in zijn auto, klaar om achterwaarts van zijn oprit te rijden. Hij was op weg naar zijn eigen verjaardagsfeestje, maar had niet in de gaten dat de bejaarde vrouw net kwam aangestapt. De chauffeur, een kennis van Maria, raakte haar met de achterkant van zijn auto. De klap was enorm, maar haar medische toestand leek niet levensbedreigend.

Toen de hulpdiensten arriveerden, leefde de vrouw nog. Zwaargewond werd ze afgevoerd, maar op weg naar het ziekenhuis is ze bezweken aan haar verwondingen. Haar familie spreekt van een uiterst noodlottige samenloop van omstandigheden en verwijt de chauffeur niets.

De buurman, net jarig dit weekend, bleef verweesd achter. Het verjaardagsfeest dat hij plande te geven, werd in allerijl afgelast. De politie lichtte na het tragisch ongeval het parket in, dat een verkeersdeskundige ter plaatste stuurde. De man, die niet gedronken had, moest zijn rijbewijs niet afgeven.(joge, ppn,phu)