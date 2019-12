Brusselse politie beschermt brandweer in nieuwjaarsnacht

De Brusselse politie zal de plaatselijke brandweer begeleiden tijdens interventies in de nacht van oud naar nieuw. Het is een onderdeel van een totaalplan om rellen zoals vorig jaar in Molenbeek te voorkomen. De liberale brandweervakbond VSOA is daar niet mee opgezet: “We leven niet in een land in oorlog”, zegt voorzitter Eric Labourdette. Bovendien vreest hij dat de politie-escortes niets zullen oplossen.

“Toch zullen we er alles aan doen om de pompiers te beschermen”, zegt de Molenbeekse burgemeester Cathérine Moureaux (PS). De interventiewagens van politie, brandweer en ambulances zullen ook uitgerust worden met een speciale folie op de ramen die moet voorkomen dat er gewonden vallen als er met stenen naar de auto’s wordt gegooid. Moureaux ontkent wel berichten in Franstalige media dat elke brandweerwagen een escorte krijgt. (frp)