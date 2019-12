Jambon wil snel staatshervorming voorbereiden

Minister-president Jan Jambon (N-VA) vraagt het Vlaams Parlement snel werk te maken van de commissie die een nieuwe staatshervorming moet voorbereiden. Dat zegt hij in een interview met De Tijd. Zo’n commissie was al in het Vlaamse regeerakkoord voorzien, met het oog op een staatshervorming na de verkiezingen van 2024. “Maar het valt niet uit te sluiten dat er vervroegde verkiezingen komen”, aldus Jambon. En dus kunnen de Vlaamse partijen daar beter zo snel mogelijk werk van maken, vindt hij. Op die manier kan een Vlaams front ontstaan over de grondwetsartikelen die voor herziening vatbaar verklaard worden.

Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) laat weten dat de oprichting van deze commissie een beslissing is van het Bureau, waarin de fractieleiders zitten. “Het parlement regelt zijn werkzaamheden zelf”, aldus haar woordvoerster. “De timing om dit te bespreken is nog niet bekend.” Ook N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele laat zich niet opjagen. “We hebben afgesproken de federale regeringsvorming eerst nog even af te wachten”, zegt hij. “Als die te lang op zich laat wachten, dan kunnen we dat opnieuw bespreken.” De andere regeringspartijen Open VLD en CD&V reageren voorlopig niet. (pl)