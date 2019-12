OVERZICHT. Hoe staat het ervoor in de strijd om promotie en degradatie in Europese topcompetities?

Teemu Pukki scoorde dit seizoen al 9 keer voor Norwich City, maar desondanks staan The Canaries laatste in de Premier League. Foto: Action Images via Reuters

In de meeste Europese topcompetities is het even rusten geblazen in afwachting van de tweede seizoenshelft. Het gevecht om de titel is in bepaalde landen zeer spannend, maar de strijd om degradatie en promotie is dat eveneens. Hoe staat die overlevingsstrijd ervoor in de zes grote Europese competities? Een overzicht.

Premier League

Beginnen doen we aan de andere kant van de Noordzee. In de Premier League kampeerde Watford lange tijd op de laatste plaats, maar intussen is de rode lantaarn overgenomen door promovendus Norwich City - vorig jaar nog kampioen in The Championship. Teemu Pukki en co hebben 13 punten, 3 minder dan Watford. De derde degradatieplek is voorlopig in handen van Aston Villa, een andere promovendus. Björn Engels (Aston Villa) en Christian Kabasele (Watford) hebben dus werk aan de winkel in het nieuwe jaar.

Tussenstand Premier League na 20 van 38 speeldagen:

16. Bournemouth - 20 ptn

17. West Ham United - 19 ptn*

18. Aston Villa - 18 ptn

19. Watford - 16 ptn

20. Norwich City - 13 ptn

*West Ham United moet nog een inhaalwedstrijd tegen Liverpool spelen.

In The Championship lijken Leeds United en West Bromwich Albion rijp voor promotie. Beide teams hebben 51 punten, maar liefst 9 meer dan de eerste achtervolger. De teams op plekken drie tot en met zes kwalificeren zich voor een play-off om het laatste promotieticket: voorlopig zijn die vier plaatsen voor Fulham, Brentford FC, en twee van de oudste clubs van het land: Nottingham Forest en Sheffield Wednesday.

Björn Engels maakt met Aston Villa een moeilijk seizoen door. Foto: Photo News

Bundesliga

In Duitsland is de strijd om degradatie verre van gestreden, maar de slechtste kaarten zijn in handen van SC Paderborn. De club kon in 2017 nog nipt de degradatie naar de Regionalliga vermijden, maar ging nadien in twee seizoenen tijd van derde klasse naar de Bundesliga. Dit seizoen wil het voorlopig niet vlotten: Paderborn is na de eerste speelronde achttiende en laatste met 12 punten.

Ook voor Werder Bremen ziet het er voorlopig niet goed uit: zij staan voorlaatste met 14 punten. Zeer opmerkelijk, want Bremen speelde sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 slechts één seizoen niet op het hoogste niveau.

De nummers zeventien en achttien van de Bundesliga degraderen rechtstreeks. Fortuna Düsseldorf is zestiende en moet voorlopig naar de play-offs tegen de nummer drie uit de 2. Bundesliga. Maar de verschillen in de onderste regionen van de Bundesliga zijn, net zoals helemaal bovenaan, klein.

Tussenstand Bundesliga na 17 van 34 speeldagen:

13. Eintracht Frankfurt - 18 ptn

14. FSV Mainz 05 - 18 ptn

15. FC Köln - 17 ptn

16. Fortuna Düsseldorf - 15 ptn

17. Werder Bremen - 14 ptn

18. SC Paderborn - 12 ptn

In de 2. Bundesliga is Arminia Bielefeld voorlopig alleen leider met 34 punten. Bielefeld speelde in 2009 voor het laatst op het hoogste niveau en verzeilde sindsdien zelfs tweemaal in de 3. Liga, maar dit seizoen loopt alles op wieltjes. Hamburger SV en VfB Stuttgart delen de tweede plek en hebben elk 31 punten, maar FC Heidenheim (30 punten) en FC Erzgebirge Aue (29 punten) liggen op de loer. Beide teams kwamen nog nooit in de Bundesliga uit, al won Aue in de jaren vijftig wel driemaal de nationale titel in de toenmalige DDR (Oost-Duitsland).

Werder Bremen degradeerde in 1980 voor de tot nu toe enige keer uit de Bundesliga. Komt daar exact 40 jaar later een herhaling van? Foto: EPA-EFE

Primera División

Ook in Spanje is nog geen enkel team reddeloos verloren. Espanyol is daar momenteel de rode lantaarn: de club uit Barcelona sprokkelde tot nu toe slechts 10 punten. Het heeft CD Leganés (13 punten) en Celta de Vigo (14 punten) wel binnen handbereik, en ook nummer zeventien Real Mallorca (15 punten) is niet ver weg. Opvallend is dat de drie promovendi het prima doen: Mallorca kampeert net boven de degradatiestreep, terwijl Granada en Osasuna behoorlijk veilig in de middenmoot staan.

Tussenstand Primera Division na 18 van 38 speeldagen:

17. Real Mallorca - 15 ptn

18. Celta de Vigo - 14 ptn

19. CD Leganés - 13 ptn

20. Espanyol - 10 ptn

In de Segunda División is er halfweg één duidelijke leider. Cádiz CF, dat sinds 2006 niet meer op het hoogste niveau speelde, leidt de competitie met 7 punten voorsprong op UD Almeria. De top twee promoveert rechtstreeks, terwijl de nummers drie tot zes een play-off spelen voor het laatste promotieticket. Voorlopig zijn die tickets in handen van SD Huesca, CF Fuenlabrada, Real Zaragoza en CD Numancia.

Voor Espanyol en CD Leganés zijn het barre tijden. Foto: EPA-EFE

Serie A

In de Italiaanse Serie A staat alles in de rechterkolom van het klassement zeer dicht bij elkaar. De huidige rode lantaarn is desondanks toch een verrassing. Genoa, dat al sinds 2007 in de Serie A speelt, is momenteel laatste met 11 punten. SPAL en Brescia kamperen op de andere degradatieplaatsen, al kan er nog héél veel veranderen. Torino en AC Milan, die de tiende plek delen, staan amper 7 punten boven nummer achttien Brescia.

Tussenstand Serie A na 17 van 38 speeldagen:

16. Lecce - 15 ptn

17. Sampdoria - 15 ptn

18. Brescia - 14 ptn

19. SPAL - 12 ptn

20. Genoa - 11 ptn

In de tweede klasse lijkt één promovendus halverwege al vrij zeker. Uitgerekend Benevento, de club die twee jaar geleden nog het lachertje van Europa was nadat het pas na 15 wedstrijden in de Serie A een punt scoorde, domineert dit seizoen de Serie B. Benevento heeft na 19 speeldagen al 46 punten, maar liefst 12 meer dan eerste achtervolger Pordenone Calcio. Pordenone geldt als dé grote verrassing van het seizoen: de club was zes jaar geleden nog actief in de amateurreeksen en speelt voor de allereerste keer in haar geschiedenis in de Serie B.

De teams op plekken drie tot acht spelen play-offs voor het laatste promotieticket. Die plaatsen liggen natuurlijk al allesbehalve vast, maar halverwege de competitie worden ze bezet door Crotone, Virtus Entella, AS Cittadella, Frosinone, Ascoli Calcio en Perugia Calcio.

Bij Genoa konden ze twee weken geleden enkel maar toekijken toen Romelu Lukaku tweemaal scoorde voor Inter. Foto: Photo News

Ligue 1

In Frankrijk zitten twee clubs in grote problemen: het pas gepromoveerde Nîmes Olympique - dat voor het eerst sinds 1993 in de Ligue 1 speelt - en Toulouse FC, de club van Aaron Leya Iseka (ex-Anderlecht en Zulte Waregem). Beide teams hebben na 19 speeldagen pas 12 punten, al heeft Nîmes wel een wedstrijd minder gespeeld. Metz en Amiens delen de zeventiende plek met elk 17 punten, maar door hun mindere doelsaldo staat Amiens als achttiende geklasseerd. Amiens heeft wel, net als Nîmes, nog een inhaalwedstrijd tegoed.

Tussenstand Ligue 1 na 19 van 38 speeldagen:

16. Dijon - 18 ptn

17. Metz - 17 ptn

18. Amiens - 17 ptn*

19. Nîmes Olympique - 12 ptn**

20. Toulouse FC - 12 ptn

*Amiens moet nog een inhaalwedstrijd tegen Stade Reims spelen.

**Nîmes Olympique moet nog een inhaalwedstrijd tegen Stade Rennes spelen.

In de Ligue 2 hebben drie clubs wat afstand genomen van de rest. Lens leidt de competitie met 40 punten, metFC Lorientals tweede op 1 punt en Troyes als derde op 2 punten. Nummer vier Ajaccio volgt vijf punten achter Troyes. Valenciennes en Clermont Foot delen de vijfde plek met elk 30 punten.

De nummers een en twee uit de Ligue 2 promoveren rechtstreeks, terwijl de nummers drie, vier en vijf in play-offs belanden voor de laatste promotieplek. De nummers vier en vijf spelen eerst tegen elkaar, waarna de winnaar tegen de nummer drie speelt. De winnaar van die wedstrijd speelt vervolgens tegen de nummer achttien uit de Ligue 1 voor een plaats in de hoogste klasse.

Zien we volgend jaar de rood-gele truitjes van RC Lens terug in de Ligue 1? Foto: Icon Sport

Eredivisie

Tot slot is er nog de competitie van onze noorderburen. In Nederland is de rode lantaarn momenteel in handen van RKC Waalwijk, dat 11 punten heeft na 18 wedstrijden. ADO Den Haag is voorlaatste met 13 punten, terwijl VVV Venlo op de barrageplaats bivakkeert met 15 punten. PEC Zwolle, dat de laatste jaren nochtans regelmatig imponeerde, maakt een moeilijk seizoen mee en staat net boven VVV.

Tussenstand Eredivise na 18 van 34 speeldagen:

14. FC Emmen - 18 ptn

15. PEC Zwolle - 16 ptn

16. VVV Venlo - 15 ptn

17. ADO Den Haag - 13 ptn

18. RKC Waalwijk - 11 ptn

In Nederland zit het systeem van promotie en degradatie iets moeilijker in elkaar wat de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie (de tweede klasse) betreft. De nummers een en twee van de Keuken Kampioen Divisie promoveren sinds dit seizoen rechtstreeks, maar voor het derde ticket worden play-offs georganiseerd tussen de nummers drie tot en met acht. Dit gebeurt via knockouts, waarbij de nummer zestien uit de Eredivisie instroomt in de halve finales (wanneer nog drie teams uit de Keuken Kampioen Divisie over zijn).

Het systeem wordt nog verder bemoeilijkt doordat in de Nederlandse tweede klasse verschillende beloftenteams uitkomen. Deze teams mogen niet promoveren. Zo kan het dus gebeuren dat Jong Ajax, momenteel tweede in de Keuken Kampioen Divisie met een mooie marge naar de rest van de tegenstanders, hoe dan ook niet naar de Eredivisie kan.

De leider in de Keuken Kampîoen Divisie is halverwege het seizoen SC Cambuur met 45 punten. Jong Ajax is tweede met 42 punten. De Graafschap deelt de derde plek met FC Volendam, maar heeft door een beter doelsaldo - en doordat Jong Ajax niet kan promoveren - voorlopig het tweede rechtstreekse promotieticket. De teams die zich voorlopig kwalificeren voor de play-offs zijn, naast FC Volendam: GO Ahead Eagles, NAC Breda, Excelsior Rotterdam, Almere City FC en NEC Nijmegen.