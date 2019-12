Poolse premier beschuldigt Poetin van “weloverwogen” leugens

De Poolse premier Mateusz Morawiecki heeft de Russische president Vladimir Poetin ervan beschuldigd “herhaaldelijk te liegen over Polen” en dat “altijd weloverwogen” te doen.

Volgens Morawiecki gebeurt het altijd als de regering in Rusland “internationale druk voelt als gevolg van haar acties”.

Zijn beschuldigingen volgen twee dagen nadat het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken de Russische ambassadeur op het matje riep na uitspraken van Poetin. De Russische president beschuldigde Polen ervan een “bondgenootschap” te hebben gesloten met Hitler aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog en antisemitisch te hebben gehandeld.

In zijn reactie wijst Morawiecki op verschillende “tegenslagen” van Rusland: “de poging om Wit-Rusland volledig omver te werpen is mislukt, terwijl de Europese Unie opnieuw sancties heeft opgelegd na de illegale annexatie van de Krim”. Hij haalt ook de maatregelen aan die Washington heeft genomen om de Nord Stream 2-pijpleiding te vertragen en de sancties die zijn opgelegd aan Russische topsporters door het Wereldantidopingagentschap (WADA).

“Ik beschouw de woorden van president Poetin als een poging om die problemen te verbergen. De Russische leider is er zich wel degelijk van bewust dat zijn kritiek niets te maken heeft met de realiteit”, klinkt het nog.

“Archiefdocumenten”

Poetin deed zijn uitspraken dinsdag in een toespraak voor enkele hooggeplaatste officieren van het Russische ministerie van Defensie. De president zei dat hij archieven had ingekeken die door het Rode Leger in Europa na 1945 waren teruggevonden. Daaruit bleek dat verschillende landen, waaronder Polen, hadden samengezworen met de nazidictator, zei hij. “In wezen hebben ze samengezworen met Hitler, dit blijkt duidelijk uit de archiefdocumenten”, aldus Poetin. De Russische president zei dat hij “beledigd was door de manier waarop Hitler en Polen het zogenaamde Joodse vraagstuk bespraken”.

Warschau benadrukt dat Polen “het eerste land was dat in september 1939 gewapend verzet voerde tegen het Duitse leger dat werd gesteund door de Sovjet-Unie”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen bijna zes miljoen Poolse burgers om, onder wie drie miljoen Joden, benadrukt het ministerie van Buitenlandse Zaken.