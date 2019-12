Amerikanen voeren “succesvolle” aanvallen uit op Hezbollah: 19 doden

Foto: via REUTERS

De VS hebben aanvallen uitgevoerd op doelwitten van de pro-Iraanse groepering Hezbollah in Irak en Syrië, en die waren “een succes”. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper zondag verklaard. Hij sluit andere acties niet uit als die “nodig zijn”.

Amerikaanse F-15’s en drones voerden luchtaanvallen uit op vijf doelwitten van Hezbollah in het westen van Irak en het oosten van Syrië. Het ging om drie locaties van de groepering in Irak en twee in Syrië. Daarbij vielen minstens negentien doden en tientallen gewonden. Volgens het Pentagon werden verschillende opslagplaatsen voor wapens getroffen.

“We zullen bijkomende acties nemen als dat nodig is om onszelf te verdedigen en om milities of Iran af te schrikken” aldus Esper.

De Amerikaanse aanvallen zijn een reactie op een aanslag op een militaire basis in de stad Kirkoek in het noorden van Irak, twee dagen eerder. Daarbij kwam één Amerikaanse burger om.