13 mensen met autisme trekken naar rechter omdat zorgbudget daalt: “Alsof je aan rolstoelgebruiker vertelt dat hij enkele uren per dag rolstoel moet afgeven”

Omdat hun budget voor gespecialiseerde hulp en begeleiding vanaf 1 januari verminderd wordt, trekken 13 mensen met autisme naar de rechter. Dat meldt VRT. Specifiek gaat het om mensen die begeleid zelfstandig wonen: hun budget daalt met 30 procent.

Twee jaar al bestaat het systeem: sinds 2017 krijgen volwassenen met een handicap zelf centen van de overheid om in hun zorg te voorzien. Dat bedrag hangt af van hoeveel zorg er nodig is, maar toch verschillen de bedragen soms afhankelijk van de instelling waar ze bedrijven. Die verschillen hoopt het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) nu weg te werken: zo’n tienduizend mensen krijgen meer, maar tienduizend anderen krijgen minder. Een deeltje van hen deelt zwaar in de klappen: hun budget daalt met 30 procent of meer. Het gaat niet om een besparing, wel om een herverdeling.

Dertien mensen - allen met autisme - stappen naar de arbeidsrechtbank, meldt VRT. Onder anderen de 29-jarige Mathias Vanopbroeke ziet zijn budget zwaar dalen, met een kwart over de komende acht jaar. Hij krijgt nu hulp om zijn week te plannen, in het huishouden en bij vrijwilligerswerk. “Alleen zou het absoluut niet lukken, mijn begeleiders zijn een tweede steun”, zegt hij. “Mathias kan veel aan”, zegt zijn mama, “maar heeft steun en structuur nodig , bijvoorbeeld om regelmatig te koken en te eten, en om zijn leven op orde te houden. Hoe meer structuur hij krijgt, hoe beter hij functioneert, en hoe meer levenskwaliteit hij heeft.”

Rolstoelgebruiker

Mathias krijgt nu een budget van 44.000 euro per jaar, maar zijn moeder vreest dat Mathias minder hulp zal krijgen. Volgens het VAPH zal dat niet het geval zijn. “Ik vergelijk het soms met een rolstoelgebruiker”, zegt zijn mama. “Hem vertel je ook niet dat hij het voortaan enkele uren per dag zonder rolstoel moet stellen.”