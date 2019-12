BBC gaat twee uur lang naakte lichamen uitzenden

Het Britse BBC 4 zal volgend jaar een nieuw programma maken en daarin twee uur lang naakte lichamen - van mannen en vrouwen, dun én dik, zegt de zender - tonen. En toch wordt het geen nieuwe Dating Naked of variant van Big Brother: nee, Live Drawing Life is er voor de kunst.

Want de bedoeling is dat kijkers thuis de modellen zullen tekenen of schilderen. Aan het eind van de uitzending zullen de mooiste kunstwerken ook getoond worden. De uitzending wordt begeleid door twee kunstenaars die uitleg zullen geven. Wanneer het programma uitgezonden zal worden, is nog onduidelijk, maar het wordt begin volgend jaar verwacht.

Bij BBC 4 zijn ze trots op de slow tv die ze zullen uitzenden. “Het wordt eerder een meditatieve ervaring”, zegt Cassian Harrison. “We voelen allemaal dat het tempo van het leven wat te snel is. TV zelf heeft altijd het tempo versneld, om luider en sneller te worden. Maar bij BBC 4 heb ik wel geleerd dat kijkers het leuk vinden om even een versnelling lager te schakelen en alles te laten binnenkomen. Het programma is een viering van een lang artistieke traditie. Naaktmodellen tekenen is één van de hoekstenen van kunst en het menselijk lichaam is iets prachtig en uitzonderlijk.”