Inbrekers vluchten voor politie en springen in Schelde

Twee mannen zijn maandagochtend uit de Schelde gehaald nadat ze daar zelf waren ingesprongen. Volgens de politie zijn het inbrekers die probeerden te ontkomen.

Het incident begon maandagochtend met een vage oproep. “Er werd een ambulance gevraagd, maar we zagen niks op de camerabeelden”, zegt politiewoordvoerder Sven Lommaert . Daarom hebben we een combi meegestuurd. Toen de politie aankwam aan de Lange Vlierstraat, renden twee mannen weg. “Eentje zagen we in de Schelde springen. Die man had duidelijk de bedoeling om naar Linkeroever te zwemmen, want hij was al een eindje opgeschoten toen hij uiteindelijk toch terugkeerde. Hij werd onderkoeld uit het water gehaald.”

Wat later werd ook de andere man teruggevonden, ook nat en onderkoeld. Na onderzoek bleek dat er onder een geparkeerde wagen in de buurt ook een inbrekerstas verstopt stond. “Daarom vermoeden we dat het om twee inbrekers gaat die probeerden te vluchten”, klinkt het bij de politie. “We denken ook niet dat de initiële oproep te maken had met deze inbrekers. We hebben hen allicht toevallig betrapt.” Of er ook ingebroken werd, is nog onduidelijk. “Mogelijk doen eventuele slachtoffers later vandaag nog aangifte.”

De twee mannen liggen nog in het ziekenhuis.