Chinese wetenschapper die genen van baby’s aanpaste veroordeeld tot drie jaar cel

De Chinese wetenschapper die vorig jaar voor opschudding zorgde door te beweren dat hij de genen van twee baby’s heeft gemanipuleerd, is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Dat heeft het Chinese staatspersagentschap Xinhua bekendgemaakt.

Professor He Jiankui had in november 2018 verklaard dat hij als eerste wetenschapper ooit twee genetisch gemanipuleerde baby’s - Lulu en Nana - op de wereld heeft helpen zetten. Door de aanpassing werden de twee meisjes resistent gemaakt tegen hiv, het virus waarmee hun vader besmet was. De Chinese overheid had daarop een onderzoek ingesteld.

Maandag werd de wetenschapper door een rechtbank in de miljoenenstad Shenzhen veroordeeld voor “het illegaal uitvoeren van genetische manipulatie bij embryo’s, met reproductie als doeleinde”, zegt Xinhua. Naast een celstraf van drie jaar, krijgt hij ook een boete van 3 miljoen yuan (ongeveer 380.000 euro).

De aankondiging had vorig jaar ook in wetenschappelijke kringen heel wat kritiek gekregen. De Southern University of Science and Technology, de universiteit waaraan de wetenschapper verbonden was, sprak zelf van een ernstige schending van de ethiek. De instelling was niet op de hoogte van het experiment en stelde dat de professor volledig op eigen houtje handelde.