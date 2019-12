Thibaut Courtois keept bevrijd bij Real Madrid: “Het vertrek van Keylor Navas heeft me wel geholpen”

Vorig jaar vaak werd hij vaak bekritiseerd en riepen de fans om Keylor Navas. Nu is Thibaut Courtois de onbetwiste titularis onder de lat bij Real Madrid en is hij aan een sterk seizoen bezig bij De Koninklijke. Onze nationale doelman sprak op vakantie in Miami met de Spaanse krant Marca. Hij had het onder meer over zijn voormalige concurrent, racisme in het voetbal, zijn tomeloze ambitie en het Spaans van Gareth Bale.

Het is winterstop in de Primera Division en dus trok Courtois er even tussenuit. Naar Miami, waar hij als basketbalfan genoot van enkele NBA-duels. Van de Verenigde Staten zal het bijna linea recta naar Saudi-Arabië zijn, waar de Rode Duivel met Real Madrid de strijd om Spaanse Supercup zal betwisten. Een nieuwe mini-competitie met vier ploegen is dat, op 8 januari moet Real afrekenen met Valencia voor een plek in de finale.”Het formaat kan cool zijn en het is leuk om een ​​beetje te veranderen, al moeten we wennen aan het spelen buiten Spanje”, zegt Courtois aan Marca.

Na een rotseizoen wil De Koninklijke aanknopen met nieuwe successen. Courtois is dan ook heel ambitieus. “Dit is Real Madrid. We willen alles winnen. De Supercup, de beker, de competitie én de Champions League winnen. Tegen Barcelona (0-0, nvdr.) hebben we laten zien dat we iedereen kunnen verslaan. Ik wil geschiedenis schrijven met Real Madrid.”

Dan zullen ze in Benabeu ook nood hebben aan de beste Hazard. De toptransfer van afgelopen zomer had tijd nodig om zich aan te passen, maar de fans toonden geduld. “Dat is normaal, hij is een spannende speler. Als je geen 20 doelpunten scoort, lijkt het niet goed te zijn, maar Eden draagt ​​ertoe bij dat andere teamgenoten meer scoren. Niet altijd met de laatste pass, maar met dribbels die de ruimte creëren. Het draagt ​​veel bij.”

“Minder discussie nu Navas weg is”

Courtois kende een moeilijk debuutjaar en ook dit seizoen moest hij even zoeken naar zijn topniveau, maar de laatste maanden presteert hij ijzersterk. Zit het vertrek van Keylor Navas daar voor iets tussen? De Costa Ricaan won drie keer de Champions League met Los Galacticos en werd vaak opgehemeld door fans en pers. “Dat is het leven”, reageert de doelman daarop. “Navas was een ploegmaat en er was een goed contact tussen ons. Maar het feit dat hij vertrok, heeft me wel geholpen, ja. Er is nu minder een debat van buitenaf, hoewel er voor mij niet veel veranderd is. Met Areola is er opnieuw een geweldige doelman. Ik moet me nog steeds elke dag tonen, dat is niet veranderd. Maar de discussie is minder nu.”

Foto: EPA-EFE

In de kleedkamer heeft Courtois zich ondertussen goud geïntegreerd. Dat hij prima Spaans spreekt door zijn passage bij stadsgenoot Atlético, helpt daarbij. In tegenstelling tot ploegmaat Gareth Bale, die regelmatig het verwijt krijgt dat hij na vijf jaar in de Spaanse hoofdstad de taal nog niet machtig is.”Gareth spreekt beter Spaans dan de mensen denken”, neemt Courtois het voor hem op. “Hij zou een interview kunnen geven in het Spaans, maar doet dat liever in het Engels. Dat is zijn zaak. Hij doet zijn best om de ploeg te helpen en is een aardige kerel. Ik praat veel met hem, hou ook van golf. Hij is er wel beter in.”

En wat zijn de doelen van Courtois in 2020 nu? Veel keuze, zo blijkt. “Nu de Supercup, dan de beker, later La Liga en uiteindelijk de Champions League.” En dan komt het EK er nog aan met België. “We zijn favoriet, maar ik zie ook Frankrijk, Duitsland, Engeland, Spanje … Schrik hebben we niet.”

Conte tactisch de beste

Courtois blikte ook nog even terug op zijn carrière tot dusver, en dan vooral het lijstje topcoaches waarmee hij al samenwerkte. Van Simeone onthoudt hij vooral de energie om het team te motiveren, bij Mourinho was er de veeleisendheid om te winnen. “Tactisch was Conte wel de beste. De manier waarop hij voetbal ziet en leeft, is van een ander niveau. We wisten allemaal perfect wat we moesten doen op het veld. Chelsea was een machine waarvan niemand kon winnen.” En wat met Zidane? “Hij is een coach die het hele team erg motiveert. Dat is heel belangrijk, het gaat om het hele team. We luisteren allemaal heel aandachtig, hij heeft met Real Madrid alle trofeeën gewonnen. Dus ik hoop dit seizoen ook veel te winnen.”

Last but not least sprak Courtois ook over racisme in het voetbal. En onze nationale nummer één heeft een duidelijke opinie over wat er moet gebeuren als zich dat voordoet. “Als een ploegmaat er smachtoffer van wordt, stap ik van het veld. Zonder twijfel. Het is de enige manier om iets te doen. Als je niet iets extreems doet om het te stoppen, houdt het niet op.”