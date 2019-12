Franstalige partijvoorzitters willen ook staatshervorming: “Waarom zouden we niet herfederaliseren?”

In een gesprek met de Franstalige krant Le Soir hebben de vijf nieuwe partijvoorzitters van de Waalse partijen laten verstaan dat ook zij voorstander zijn van een nieuwe staatshervorming. Alleen: dat wil niet zeggen dat er méér regionale bevoegdheden of confederalisme moeten komen, sommigen denken net aan de omgekeerde beweging: herfederaliseren.

Behalve de PTB hebben alle Waalse partijen nieuwe cheffen gekregen. En dus leek het Le Soir interessant om aan Paul Magnette (PS), George-Louis Bouchez (MR), Rajae Mouane (Ecolo), Maxime Prévot (CDH) en François De Smet (Défi) te vragen hoe zij naar de politieke crisis kijken. Opvallend antwoord: ook zij denken aan een nieuwe staatshervorming, maar niet zoals veel Vlaamse partijen dat zien.

“Ja, een staatshervorming is nodig”, zegt Magnette. “maar die moet vooral gaan over het beter functioneren van de federale staat. Het drama van dit land is dat we met een numerieke meerderheid zitten die een minderwaardigheidscomplex heeft en zich ook als minderheid ziet. Maar we moeten niet meestappen in die spelletjes van bevolkingsgroep tegen bevolkingsgroep.”

“Onze staat werkt niet meer”, vindt ook George-Louis Bouchez. “Dat moeten we allemaal toegeven. Daarom zijn we ook voor 2024 of gelijk welk ander moment niet tegen een staatshervorming. Maar ik spreek liever van een staatsmodernisering. Want het wil niet zeggen dat we nog meer gaan regionaliseren. In het algemeen hebben die regionaliseringen weinig bijgedragen voor de burger. Modernisering is voor mij: een efficiëntere overheid maken.”

Dat zien ze ook zo bij Ecolo: “Sommige regionaliseringen zijn niet efficiënt. Voor ons zijn er geen taboes: als we sommige bevoegdheden opnieuw federaliseren? De vraag die we ons vandaag moeten stellen is: zijn veranderingen doeltreffend?” Maxime Prévot van CDH pikt in: “We moeten de staat hervormen om ze te kunnen beschermen en behouden”, klinkt het.